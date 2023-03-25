سفراء دولة التلاوة.. محمود النجار  يبدع فى تلاوة القرآن فى مساجد باكستان

أبدع الشيخ القارئ محمود كامل النجار، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بمساجد باكستان، في تلاوة خاشعة، فى أحد مساجد حافظ آباد، أثناء إمامته الصلاة.

سفراء دولة التلاوة

تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة «الناس»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

حصل الشيخ محمود كمال النجار على ليسانس في كلية الدعوة الإسلامية، ونال درجة الماجستير بكلية أصول الدين قسم الدعوة بجامعة الأزهر

كما أحيا عددا كبيرا من الحفلات في الهند وباكستان والكويت وتركييا حضر حفلاته آلاف المسلمين حول العالم.

قناة «الناس»

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبثه قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.