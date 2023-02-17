«إعلام الشيوخ»: قناة «الوثائقية» قادرة على تكوين الوعي بمواصفات إعلامية خاصة

أشاد النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإطلاق الشركة المتحدة لقناة «الوثائقية»، مؤكدا أن وجود قطاع للإنتاج الوثائقي، خطوة للحفاظ على الهوية المصرية وتوثيق الأحداث الوطنية والتاريخية، مشيرا إلى أن تدشين «الوثائقية» -التي تنطلق بعد غد الأحد- كأول قناة مصرية من نوعها، جاءت في توقيتها المناسب خاصة أن «المتحدة» أستطاعت أن تنال اهتمام المشاهد واكتسبت مصداقية واسعة، عقب إطلاق الوحدة الوثائقية منذ سنوات.

إطلاق قناة «الوثائقية»

وأضاف أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لـ «الوطن»، أن الأفلام الوثائقية لها أهمية كبيرة من خلال الحفاظ على التاريخ ورصد الواقع وتسليط الضوء على حالة، وستكون قادرة على تكوين وعي مجتمعي، لما لها من مواصفات إعلامية خاصة عن باقي المواد الإعلامية، سواء برامجية أو فنية و لو لم تكن بهذه الأهمية لما اهتمت كل المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية بأن يكون لها قناة وثائقية.

أهمية المحتوى الوثائقي

وأكد «القط» أن المحتوى الوثائقي الذي يعرض يجب أن يكون نابعا من رؤية صحيحة لها أهداف توعوية وتنويرية وأهداف نبيلة مبنية على الحقيقة لتكون مقابلة لمنصات وشاشات تستخدم الأفلام الوثائقية في توجيه الأفكار والمعتقدات لأهداف غير نبيلة، بل الغرض منها توجيه المتلقي نحو رؤية مغايرة للحقيقة لتخدم أغراضا تستطيع بها بناء عقل وفكر أجيال على تزييف الحقائق.