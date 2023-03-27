عرض الحلقة الخامسة من مسلسل الإمام الشافعي على DMC بعد قليل

يُعرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي للنجم خالد النبوي على العديد من القنوات الفضائية في رمضان 2023، في مواعيد مختلفة، إذ يعد المسلسل أحد الأعمال الرمضانية التي يحرص المشاهدون على متابعة حلقاته.

وبعد قليل تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل الإمام الشافعي على DMC، إحدى القنوات الناقلة للعمل الفني الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي أحد أئمة الفقه الأربعة عند المسلمين.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ

وتُعرض اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل الإمام الشافعي على DMC ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، وبالتحديد في الساعة 6.30 مساءً «عرض أول»، والإعادة الأولى في الساعة 6 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة في 11 صباحًا.

كما تعرض الحلقة على كل من شاشة قناة الحياة 10.45 مساءً، والإعادة 9.15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12.15 صباحًا، والإعادة 5 صباحًا، كما تعرض الحلقة على منصة watch it.

الحلقة الرابعة من مسلسل رسالة الإمام

وتناولت الحلقة الرابعة من مسلسل رسالة الإمام ظهور الفنان نضال الشافعي بدور قائد الجنود، وبدأ المشهد بخروجه من باب مقر أحد المعسكرات واضطلاعه على ساحة المعسكر، وسرعان ما هم لمبارزة أحد الجنود بالسيف، والتي انتهت بانتصاره على الجندي، وذلك كنوع من أنواع المبارزات التدريبية التي كانت تقدم للجنود أن ذاك.

مسلسل خالد النبوي ينتمي للدراما الدينية

ومسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي ينتمي إلى الدراما الدينية والتاريخية، ويشارك في البطولة نخبة من أبرز نجوم الدراما المصرية والعربية، من بينهم أروى جودة، وحمزة العيلي، ونضال الشافعي، ووليد فواز، وأشرف على الكتابة محمد هشام أبو عبية، وإخراج الليث حجو.