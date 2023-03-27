صرف معاشات أبريل 2023 لـ11 مليون مواطن بعد 4 أيام من الآن

أعلنت التأمينات الاجتماعية صرف معاشات أبريل 2023، بزيادة 15%، يوم السبت المقبل 1 أبريل 2023 أي بعد 4 أيام من الآن، لنحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق للمعاش، بحد أقصى 1635 جنيهًا، وبحد أدنى 170 جنيهًا، مشيرة إلى أنّ تكلفة الزيادة تكون سنوية تبلغ 55 مليار جنيه.

صرف معاشات أبريل 2023.. السبت المقبل

ويبدأ أصحاب المعاشات ومستحقو المعاش صرف معاشات ابريل 2023، يوم السبت المقبل، من منافذ شركة فوري ومن ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة التي تمكن أي صاحب معاش ومستفيد من صرف كل استحقاقاتة التأمينية من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني ، ليوضح بنك ناصر الإجتماعى فى تقرير له ، أنه بالتزامن مع صرف معاشات شهر ابريل2023، يتم تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM على مستوى الجمهورية، بالنقدية بشكل مستمر.

صرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

وأوضحت التأمينات الإجتماعية ، أنه منذ ما يقرب من 5 أشهر فقط وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه الأمر .

اتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه تم إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات فى اطار التيسير لهم ومنها «الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف».