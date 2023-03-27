سعر الیورو الیوم الاثنین 27-3-2023 في البنوك.. مستقر

سجل سعر الیورو الیوم الاثنین 27-3-2023 في البنوك المصرية، من 32.95 جنيه إلى 33.49 جنيه سعر الشراء، وبالنسبة لسعر البيع يتراوح بين 33.32 جنيه و33.83 جنيه، والأقل سعرا للشراء في منتصف تعاملات اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف المتحد.

وأقل سعر الیورو الیوم الاثنین 27-3-2023 في البنوك المصرية للبيع في البنك المركزي المصري ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك قطر الوطني.

سعر الیورو الیوم في البنك الأھلي المصري

وسعر الیورو الیوم في البنك الأھلي المصري الشراء هو 32.95 جنيه، وسعر البيع 33.44 جنيه.

سعر الیورو الیوم بنك مصر

وعن سعر اليورو اليوم بنك مصر، هو سعر البنك الأهلي المصري نفسه وهو الشراء 32.95 جنيه، وسعر البيع 33.44 جنيه.

سعر الیورو الیوم في البنك الأھلي

وسجل سعر الیورو الیوم في البنك الأھلي المتحد للشراء 33.05 جنيه، وللبيع 33.54 جنيه.

سعر الیورو الیوم البنك التجاري الدولي CIB

فيما وصل سعر الیورو الیوم البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 33.05 وسعر البيع 33.55.