قطع المياه عن 17 قرية بمركز أبو تشت في قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا، قطع المياه عن بعض المناطق، نظرًا لحدوث كسر مفاجئ في خط 800 مم GRB، بمركز أبو تشت غربي مزلقان كوم يعقوب عند المعدية الحديد، وغرفة الفاروغة بجوار السكة الحديد.

وأوضحت شركة مياه قنا في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن العطل يقع بجوار عمود كهرباء ضغط العالي.

غلق المياه عن 17 قرية

وأكدت أن الأمر استوجب قفل المياه لحين الانتهاء من أعمال الحفر والإصلاح، والتي تؤثر على 17 قرية، وهي: «كوم يعقوب والرفشه والسراطنيه وعزبه البوصه وخوالد القاره والقاره والكرنك ونجع تركى ونجع الشيخ والنوايل ونجع العرب السلامات والحسينات والشقيفى والقلعيه» بمركز أبو تشت.

من جانبه، قال المهندس أسعد محمد مدير فرع الشركة بمركز أبوتشت إن عملية الاصلاح تجري تحت إشراف مجلس المدنية و مسئولي شركة الكهرباء لتثبيت برج الكهرباء للضغط العالي وتجري حاليا عملية الاصلاح والتي أوشكت على الانتهاء.