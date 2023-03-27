عضو «الأعلى للشؤون الإسلامية» يشيد بمسلسل رسالة الإمام: نحتاج أعمالا مثله

أشاد الدكتور عبد الغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بمسلسل «رسالة الإمام» بطولة خالد النبوي، والذي جسّد فيه سيرة الإمام الشافعي، ولقي نجاحا كبيرا منذ عرض الحلقات الأولى منه.

هندي: المجتمع في حاجة إلى هذه النوعية من الأعمال الفنية

وقال «هندي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المجتمع بحاجة إلى هذه النوعية من الأعمال الفنية الدينية، خاصة وأنّها تمت مراجعتها من الأزهر الشريف، وهي أعمال تفيد الأجيال الحالية، وتعرفهم على تاريخهم الإسلامي.

عضو الأعلى للشؤون الإسلامية يطالب بزيادة إنتاج الأعمال الدينية

وأضاف عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنّ هذه المسلسلات اختفت السنوات الماضية، حتى جاء مسلسل رسالة الإمام، الذي يناقش تاريخ العظماء من الرموز الدينية، ويرفع درجة الوعي بالتاريخ الإسلامي لدى الأجيال الحالية.

وطالب «هندي» بزيادة هذه النوعية من الأعمال التي تناقش سير الشخصيات التاريخية الإسلامية، طالما يتم مراجعتها من قبل الأزهر الشريف.