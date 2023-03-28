مواعید عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc في رمضان 2023

ينتظر عدد كبير من الجمهور، عرض الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، الذي يقوم بدور «جعفر العمدة» واستطاع خلال أول 4 حلقات من العمل، جذب عدد كبير من المشاهدين.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

نستعرض في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له يوميا من السبت لـ الجمعة، في تمام الساعة الـ 10:15 مساءً، ويتم إعادته أكثر من مرة عبر القناة نفسها.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة

ويأتي موعد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان في رمضان 2023 والإعادة الخاصة به، في تمام الساعة الـ 5 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويعد مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم، منة فضالي، ومنذر رياحنة، ومي كساب، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، طارق النهري، أحمد داش، لمى كتكت، بيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جعفر العمدة التردد 12124

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.