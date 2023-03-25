مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC

قبل ساعات من عرض الحلقة الجديدة من مسلسل جعفر العمدة، للفنان محمد رمضان، يبحث الجمهور عبر محركات البحث عن مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة على dmc، الذي يعرض على شبكة قنوات «dmc» بالإضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية، ويجمع في بطولته كلا من مي كساب، إيمان العاصي، زينة، وهو من إخراج محمد سامي

وكشفت شبكة قنوات «dmc» عن مواعيد عرض الحلقة الثالثة مسلسل جعفر العمدة على dmc، وذلك بعد ردود الأفعال الإيجابية التي حققها المسلسل بعد عرض الحلقات الأولى؛ إذ جاء بقائمة الأكثر انتشارًا الـ «تريند» على شبكات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الثانية مباشرة.

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة على dmc

وتبدأ مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة على dmc في تمام الساعة 10 وربع مساء، وتعاد الحلقة للمرة الأولى الساعة الخامسة صباحًا، وتعاد مرة ثانية في العاشرة إلا ربع صباحًا.