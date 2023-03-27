محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لبحث موقف السلع التموينية وتكثيف الرقابة على الأسواق

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا موسعا ناقش فيه إحكام الرقابة والسيطرة وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتأكد من توافر كافة أنواع السلع التموينية والمنتجات الغذائية، خاصة الأساسية منها، وإمداد منافذ السلع الغذائية المخفضة يوميا بالكميات المناسبة لتغطية احتياجات المواطنين.

حضر الاجتماع ممثلي الجهات المعنية من مديرية أمن سوهاج، وجهاز حماية المستهلك، والشركة المصرية لتجارة الجملة، والمرور ومباحث التموين، ومديرية التموين، وجهاز الخدمة الوطنية.

إجراءات الرقابة على الأسواق

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بالمتابعة المستمرة لأماكن تداول السلع الغذائية بنطاق المحافظة خاصة بالمراكز والقرى، والتأكد من وصول السلع المدعمة لجميع المنافذ، ومنع تلاعب التجار في الأسعار، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم ضد المخالفين لهذه الإجراءات.

تيسير حركة المرور

كما ناقش محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، موقف الحركة المرورية بالشوارع والميادين خلال شهر رمضان، موجها إدارة مرور سوهاج بتكثيف التواجد والعمل على تحقيق السيولة المرورية خاصة أثناء فترات الذروة، وقت خروج الموظفين، وقبل الإفطار بمختلف ميادين وشوارع سوهاج.