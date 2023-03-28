موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023

يترقب كثير من جمهور ومتابعي الدراما الرمضانية الأحداث الجديدة للأعمال التي تعرض على شاشات التلفزيون كل ما هو جديد، ويبحثون عن موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، بعد عرض الحلقات السابقة من المسلسل التي نالت إشادات عديدة من المتابعين في رمضان الكريم، الذي يشارك به أبطال العمل ضمن السباق الرمضاني لعام 2023.

موعد عرض الحلقة السادسة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

ويخوض الفنان ياسر جلال دراما رمضان، بقصة مشوقة في إطار رومانسي، للمرة الأولى من خلال مسلسل علاقة مشروعة، مع الفنانة مي عمر وداليا مصطفى وباقي أبطال العمل.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

يعرض العمل الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 على قناتين مختلفتين في شهر رمضان، وتردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، كما يلي.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة السادسة

يبحث جمهور ومحبو العمل الدرامي عن مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة السادسة، المقرر أن تُعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9 ونصف، بينما على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 11 ونصف مساء.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

قصة وأحداث مسلسل علاقة مشروعة، تدور حول العلاقات الأسرية والاجتماعية والرومانسية في إطار من التشويق، حيث يشهد المسلسل قصة حب قوية بين مي عمر وياسر جلال.