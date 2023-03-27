مواعيد مسلسل علاقة مشروعة على dmc في رمضان 2023.. اعرف الأحداث والتردد

تساؤلات كبيرة من الجمهور عن مواعيد مسلسل علاقة مشروعة علي dmc في رمضان 2023 بطولة ياسر جلال، الذي استحوذ على اهتمام كبير منذ اللحظة الأولى لعرضه، والتي من المقرر عرض الحلقة الخامسة منها اليوم، بعد الإشادات التي نالها العمل الدرامي والذي يُعرض على شاشتي «الحياة وDMC».

وبدأت أحداث الحلقات السابقة بالتشويق والإثارة، حتى أصبحوا ينتظرون تتبع الأحداث وما سيجرى خلال الحلقات الجديدة خلال رمضان الكريم الذي يعتبر شهر التسابق الدرامي بين النجوم والنجمات.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

خلال كل عام يُقدم الفنان ياسر جلال، العديد من الأعمال التي تنافس وبقوه في دراما رمضانية مشوقة، إذ يخوض في رمضان 2023 الجانب الرومانسي، من خلال مسلسل علاقة مشروعة، مع الفنانة مي عمر وداليا مصطفى.

ترددالقناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

العمل الدرامي يعرض على قناتي مختلفتين في شهر رمضان، أما تردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، سنعرضها على النحو التالي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

كما يعرض مسلسل علاقة مشروعة أيضا على قناة الحياة، وتُقدم «الوطن»، تردد قناة الحياة الحمراء:

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

من المقرر أن تُعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9 ونصف، بينما على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 11 ونصف مساء.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور أحداث مسلسل علاقة مشروعة حول العلاقات الأسرية والاجتماعية والرومانسية بجانب من التشويق.