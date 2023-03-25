ملخص مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 3.. مفاجأة صادمة يكتشفها سائق ياسر جلال

انطلقت الحلقة الثالثة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال في رمضان 2023 والفنانة مي عمر، والذي يعرض على شاشة الحياة وشبكة DMC.

وبدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل علاقة مشروعة، بمشهد تواجد مي عمر والتي تجسد دور «بثينة» في منزل ياسر جلال وتنوي البقاء معهم للصباح، لينفعل، ويقول لها إنها يجب أن تذهب إلى منزلها، لأن زوجها «أمجد» الدور الذي يجسده الفنان «مراد مكرم» ستسيطر عليه حالة من الغضب.

وظهر الفنان ياسر جلال في الحلقة الثالثة من المسلسل في مشهد أبوي مع ابنه إذ دخل عليه غرفة مكتبه، وطلب التحدث معه عن علاقة حبه لإحدى زميلاته وتفرغ تماما لسماع ابنه، وناقشه بشكل أبوي وأعطى له اهتمامه كاملا، على الرغم من كمية الضغوطات والمشكلات التي يمر بها مع «بثينة».

مفاجأة صادمة شهدتها الحلقة الثالثة من المسلسل، إذ اكتشف السائق الخاص لعمرو «ياسر جلال» العلاقة بينه وبين «بثينة»، بعد أن شاهده في منزلها.

مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها محبو الفنان كونه يُقدم مادة فنية دسمة، كما اعتاد الجمهور على أعماله خلال شهر رمضان الكريم.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

وتعرض الحلقة 3 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

مسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، التي ستعرض أحداث الحلقة 2 منها اليوم، على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.