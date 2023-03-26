ملخص مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4.. ياسر جلال يكشف سبب زواجه الثاني

انطلقت الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، الذي يعرض على شاشة الحياة وشبكة DMC.

وبدأت أحداث الحلقة الرابعة باكتشاف السائق العلاقة بينهما، وظل يفكر طوال الحلقة كيف يخبر داليا مصطفى، ثم جلس ليتحدث مع ياسر جلال، ليقول له «أنا عارف أن جواك مليون سؤال»، ليقول له السائق: «أنا عمري ما هقول اللي شوفته لحد، أنا لو فضلت عمري كله مش هعرف أوفي حقك واللي عملته ليا طول العمر»، ليرد ياسر جلال ويحكى له أنه متزوجها، لكن مشكلته زوجته داليا مصطفى، وزواجه من مي عمر حدث بسبب انشغالها، وأضاف أن ذلك كان لأنه ضعيف وأن هذا حدث خارجًا عن إرادته، ويعده السائق بأن هذا سر بينهما.

وينتقل المشهد إلى مراد مكرم وهو يطلع ياسر جلال على طاقم الشبكة الذي اشتراه لمي عمر، وتنتهي الحلقة ومي عمر تذهب إلى شريف صديقها اللحوح الذي يرن عليها دومًا.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4 بطولة ياسر جلال

مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها محبو الفنان كونه يُقدم مادة فنية دسمة، كما اعتاد الجمهور على أعماله خلال شهر رمضان الكريم.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

وتعرض الحلقة 3 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

مسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.