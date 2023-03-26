مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الرابعة.. السائق يكتشف علاقة ياسر جلال بـ مي عمر

انطلقت الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال في رمضان 2023 والفنانة مي عمر، الذي يعرض على شاشة الحياة وشبكة DMC منذ قليل.

وشهدت الحلقة الرابعة من المسلسل، مفاجأة صادة؛ إذ اكتشف السائق الخاص لعمرو «ياسر جلال»، العلاقة بينه وبين مي عمر «بثينة»، بعد أن شاهده في منزلها، ثم ساد الصمت بينهم ولم يعقب على ما رأه.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة مشرعة بطولة ياسر جلال

وذهب ياسر «عمرو»، إلى المنزل، ليرن عليه أمجد «مراد مكرم»، ليخبره بالتجهيزات التي يعدها لزواجه من مي عمر «بثينة»، ثم تتصل بثينة بياسر جلال ليطمنها أن السائق لم يعقب، ولم يتحدث عنهما.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4 بطولة ياسر جلال

يعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها محبو الفنان كونه يُقدم مادة فنية دسمة، كما اعتاد الجمهور على أعماله خلال شهر رمضان الكريم.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال في إطار رومانسي حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر، ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

وتعرض الحلقة 3 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

مسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.