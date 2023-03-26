مواعيد مسلسل علاقة مشروعة على dmc في رمضان 2023.. اعرف التردد

يتطلع الجمهور إلى معرفة مواعيد مسلسل علاقة مشروعة على dmc في رمضان 2023 بطولة ياسر جلال، والتي من المقرر عرض الحلقة الرابعة منها اليوم، بعد الإشادات التي نالها العمل الدرامي والذي يُعرض على شاشتي «الحياة وDMC».

وبدأت أحداث الحلقات السابقة بالتشويق للجمهور حتى أصبحوا ينتظرون تتبع الأحداث، وما سيجرى خلال الحلقات الجديدة على مدار 15 حلقة، والذي يشارك ضمن السباق الرمضاني.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

الفنان ياسر جلال، يُقدم دراما رمضانية مشوقة في شهر رمضان الكريم إذ يخوض الجانب الرومانسي، وغّير جلده من التشويق والأكشن، من خلال مسلسل علاقة مشروعة، مع الفنانة مي عمر وداليا مصطفى.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

العمل الدرامي يعرض على قناتي مختلفتين في شهر رمضان، أما تردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، سنعرضها على النحو التالي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة الحياة الحمراء

كما يعرض مسلسل علاقة مشروعة أيضًا عبر قناة الحياة، على التردد التالي:

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

يعرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثانية على قناة الحياة في تمام الساعة 9 ونصف، بينما على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور أحداث مسلسل علاقة مشروعة حول العلاقات الأسرية والاجتماعية والرومانسية بجانب من التشويق، حيث يشهد مسلسل قصة حب قوية، على الرغم من أنها شهدت العديد من الصعاب تكللت في النهاية بالزواج.