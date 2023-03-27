مستشار وزير التعاون الدولي: شركات أوروبية بدأت تجهيز رحلات لمسار العائلة المقدسة

قال السفير محمد حجازي، مستشار الوزير لشؤون التعاون الدولي، إن هناك شركات في أوروبا بدأت للتجهيز لتنظيم زيارات لمصر، تتعلق بمسار العائلة المقدسة، لافتاً إلى أن شمال سيناء إحدى النقاط المهمة للمسار.

مسار العائلة المقدسة

وأضاف «حجازي»، أن مسار العائلة المقدسة، أحد المبادرات التاريخية الهامة التي ستطلقها مصر، ويعد واحداً من أهم الإضافات المصرية في التراث الإنساني، مشيراً إلى جاهزية المشروع، وسُيطلق بالشكل المناسب للقيادة السياسية لاسيما وأهمية المشروع.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة السياحة والثقافه والاثار بمجلس الشيوخ الذي ترأسه النائب محمود القط، أمين سر اللجنة البرلمانية، لاستكمال مناقشة الدراسة البرلمانية «إحياء مسار العائلةالمقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر» والمقدمة من النائبة سها سعيد وكيل اللجنة و أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والجهات المختصة.

وأضاف «حجازي» تعقيبًا على التساؤلات النيابية، أن هناك خطة لأن يكون هناك بانوراما شاملة للمسار في كل مواقعه تباعًا، وذلك مع بدء النشاط السياحي للمسار، فضلا عن العرض المتحفي والمبيعات التراثية المحيطة.

من جانبه شدد النائب هاني شنودة، صاحب إحدي شركات السياحة، علي أهمية التسويق لمسار العائلة المقدسة، بأنماط مختلفة، فضلا عن التواكب مع الديجتال ماركت، مشيرا إلي المجهود الحكومي المبذول من أجل انجاح المشروع.

في السياق، أكد النائب طارق تهامي، عضو اللجنة، أهمية أن يكون هناك محاكاه للحياة التي عاشتها العائله المقدسة، وذلك لجذب مزيد من السياح الذين يرغبون هذه المحاكاه، وكذا تسألت النائبة سهير عبد السلام، عن البعد الثقافي الذي سيضاف في كل موقع من مواقع المسار.

كانت اللجنة البرلمانية قد عقدت عدة اجتماعات بشأن الدراسة البرلمانية المقدمة من النائبة سها سعيدأكدت أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر مشروعًا قوميا باعتباره محورًا عمرانيا تنمويا يقوده قطاع السياحة ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار.