السيطرة على حريق شقة سكنية في حوش عيسى بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، من السيطرة على حريق نشب بالطابق الثالث علوي في إحدى العقارات السكنية بمدينة حوش عيسى، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حريق شقة سكنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد نشوب حريق في الطابق الثالث لإحدى العقارات السكنية بنطاق دائرة شرطة المركز، وجرى السيطرة عليه، وتحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارت الإطفاء، وفصلت المرافق عن المكان، وجرى فرض كردون حول حول العقار.

السيطرة على الحريق

وتبين أن الحريق داخل شقة ملك شخص يدعى «علي محمود»، وتم السيطرة على الحريق، وأسفر عن تلف معظم محتويات الشقة، ولا توجد أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.