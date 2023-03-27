محافظ الشرقية يشدد على غلق المحال في المواعيد المحددة خلال رمضان

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني؛ لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة لهم خلال شهر رمضان المبارك، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام والأستاذ مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة، والعميد أ.ح وائل صابر المستشار العسكري للمحافظة، والعميد تامر مباشر مدير إدارة المرور والعميد وليد عاطف مدير إدارة الحماية المدنية والعقيد سامي إسماعيل مدير إدارة المرافق والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية

شدد المحافظ على وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمحال التجارية وشوادر اللحوم؛ للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وكذلك الزام الباعة بوضع قائمة استرشادية بالأسعار والالتزام بها وعدم المغالاة وحجب السلع وتطبيق القانون على المخالفين.

وقال المحافظ لن نسمح لأحد أن يستغل اسم المحافظة لإقامة شوادر لبيع السلع والمواد الغذائية واللحوم ويقوم بعرض منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي تضر بصحة المواطنين، مؤكدا ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالحاق ضرر بالمواطنين.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة الاسكان لحصر المصاعد بالعمارات السكنية وعقد لقاءات دورية مع اتحاد الملاك للتأكد من اجراء اعمال الصيانة اللازمة لها أولا بأول مع التنبيه عليهم بوضع خطة للصيانة بتوقيتات زمنية محددة والالتزام بها حتى لا تضيع المسئولية وحفاظاً على أرواح المواطنين.