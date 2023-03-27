إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الضبعة الإقليمي

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، منذ قليل، في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الضبعة الإقليمي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وجرى الدفع بـ3 سيارات إلى موقع الحادث عند علامه الكيلو 22 اتجاه الساحل الشمالي، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطه تأمين طريق الضبعة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

وصول المصابين المستشفى

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، مصابي حادث سيارة طريق الضبعة، مساء اليوم، وجار تقديم العلاج اللازم لهم من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم وإجراء الأشعة، ووضعهم تحت الرعاية الطبية العاجلة لحين تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

انتقلت على الفور شرطة تأمين طريق الضبعة الإقليمي إلى موقع الحادث كيلو 22 اتجاه الضبعة، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقارير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.