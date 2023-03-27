خالد الجندي: مصر استقبلت أفكارا تجنح إلى الانحراف

قال الداعية الإسلامي خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه طوال دراسته الأزهرية وهو على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، ودرست مذهب الإمام شأن التصنيف المذهبي الموجود بالأزهر، وستجد أزاهرة حنابلة وآخرين موالك وآخرون أحناف، وكنا طوال فترة الدراسة لم يغير انتماؤنا المذهبي في نفوسنا أي شيء من علاقات الصبى والشباب.

استقبال أفكار وافدة

وأضاف خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» على شاشة dmc، «بعد ذلك بدأت مصر في فترة من فتراتها تستقبل أفكارا وافدة، هذه الأفكار تجنح إلى الانحراف بالفكر إلى التعصب وتجنح إلى تبني الرأي الواحد، وتجنح إلى تبني المذهب الواحد».

تسيد المذهب الحنبلي

وتابع: «في غفلة من الزمن فوجئنا أن المذهب الحنبلي يتسيد الخطاب الدعوي في مصر، وهو مذهب من المذاهب العظيمة، إنما أتباع المذهب الحنبلي لم يكونوا يطيقون أي مذهب أو أي رؤية فقهية أخرى، وقضوا على التعددية المذهبية والتنوع الفكري وقضوا على فقه المصلحة والأولويات والموازنات وفقه الواقع وهو كارثة، لأنه من المعروف عند الكافة أن الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والشخص والعرف والعلم، بمعنى أنها تتأثر بمتغيرات كثيرة بخلاف الحكم، لأن الحكم شيء والفتوى شيء أخرى وهو أمر للأسف يخلط بينهما البعض».