خالد الجندي: أحسن شيء للإنسان أن يكون محبوبا من الله

وجّه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رسالة إلى الأغنياء، قائلا: «في ثلاث أمور يجب عليك فهمها: أولا إن ربنا يوفقك لعمل خير، وثانيا أنه يعينك على عمل الخير، وثالثا أنه يقبل منك عمل الخير»، مؤكدا أن أحسن شيء للإنسان أن يكون محبوبا عند الله: «لا تتركوا قطار الخير يفوتكم والناس محتاجة تضافر كل قوى المجتمع».

الإنفاق في سبيل الله من المهام العظيمة التي خٌلقنا من أجلها

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الجمعة، أن الإنفاق في سبيل الله من المهام العظيمة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها، قائلا: «من المهام العظيمة اللي ربنا خلقنا لها أننا نبقى جاهزين بالنفقة وهي من أهم عناصر هذا الدين، وربنا بيفهمنا أننا مش بنعزم الفقراء على حسابنا».

واستشهد الجندى، بقول الله سبحانه وتعالى في بداية آيات سورة البقرة «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ»، مؤكدا أن الإنفاق على الفقراء والمحتاجين ليس له علاقة بالرزق والرزق مكتوب، مضيفا: «الإنفاق ملوش علاقة بالرزق واضمن رزقك».