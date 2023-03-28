تفاصيل الحجز في «سكن لكل المصريين 4» بـ6 محافظات.. اعرف الشروط

حدد صندوق الإسكان الإجتماعي، شروط الحجز في وحدات سكن لكل المصريين 4، لافتا إلى أن مساحة الوحدات تترواح بين 75 إلى 127 متر مربع بمحافظات القاهرة بالقاهرة الجديدة، والبحر الأحمر فى الغردقة وسفاجا، والشرقية في العصلوجي، وفي دمياط الزرقا وشطا، والبحيرة دمنهور، وفي بنى سويف منطقة بياض العرب.

الشروط العامة لحجز الوحدات

- للمتقدم أو الأسرة التقدم بحجز وحدة سكنية واحدة في المدن الجديدة في الإعلان الواحد، سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد.

- عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرار مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014، أو بتاريخ ديسمبر 2019، وتعديلاتهما الصادرة بتاريخ يوليو 2021.

- الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية 6 أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها 6 أشهر لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها.

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئول جنائيا ومدنيا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه، مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.

الشروط العقارية

- تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

- سداد العميل مبلغ مقدم جدية الحجز، والتقدم لحجز الوحدة السكنية، بمثابة إقرار منه بأنه اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات الواردة بالكراسة.

- التخصيص شخصي، ويجوز للعميل المتقدم بحجز وحدة سكنية تغيير أو استبدال وحدة لمرة واحدة فقط قبل التعاقد.

- لا يتم التصرف في الوحدة إلا بعد سداد كامل ثمن الوحدة، وبموافقة كتابية من الصندوق.