طرق السداد وحجز وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري في «سكن لكل المصريين»

حددت هيئة المجتمعات العمرانية أسلوب السداد في حجز وحدات سكنية جاهزة التسليم الفوري ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمتوسطي وأصحاب الدخل فوق المتوسط، وفى حالة انطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة السكنية المخصصة له على النظام الآلي للصندوق يمكن للمواطن التعاقد بطريقتين وفق كراسة الشروط المعلنة.

سداد باقي ثمن الوحدة السكنية نقدا

تتضمن سداد باقي ثمن الوحدة السكنية المحجوزة نقدا وأيضا مبلغ الصيانة بالإضافة إلى أي مبالغ أخرى مستحقة للصندوق مع الالتزام بكل الشروط والقواعد المتبعة لدى الصندوق الاجتماعي وذلك على حساب المخصص ببنك التعمير والإسكان.

التعاقد بنظام التمويل العقاري

- يشترط قبول الملف بعد الاستعلام الميداني والائتماني.

- يتم استكمال باقي مقدم الحجز كنسبة من ثمن بيع الوحدة السكنية حيث يبلغ الحد الأدنى للمقدمات نسبة 20%.

-يتم سداد باقي إجمالي سعر بيع الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عام تحدد وفق الدخل والسن بنظام التمويل العقاري المدعم بفائدة 7% سنويا متناقصة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

- الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية - في حالة تقسيطها ضمن التمويل الممنوح- لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري ويجوز تعديله بناء على أي تعديلات يجريها البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية على قوانين منح التمويل ونسبة القسط للدخل عند التعاقد، علما بأنه يمكن تطبيق القسط المتزايد بنسبة لا تزيد عن 7% سنويا طوال مدة التمويل، حيث يتم حسابه طبقا لسعر بيع الوحدة والدخل والسن لصاحب الطلب.

- سداد 5% من سعر بيع الوحدة كمبلغ صيانة للمشروع لا يرد ولا يسترد، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائده مستقبلا للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع وأيضا الثروة العقارية وفقا لقرار مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن، بحيث يتم سدادها نقدا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، بخلاف ما يتحمله اتحاد الشاغلين الذي يتم انشاءه مستقبلا للعمارة.

- سداد مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية المخصصة من عدد غاز وكهرباء ومياه لجهات المرافق مباشرة قبل الاستلام بعد مراجعة جهاز المدينة.