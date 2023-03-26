5 خطوات لسداد الوحدات السكنية بمشروع جنة 2023.. فتح باب الحجز اليوم

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة آلية سداد 10872 وحدة سكنية بمشروع «جنة» بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة «6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة»، والتي بدء فتح باب الحجز بالمشروع صباح اليوم إلكترونياً.

5 خطوات لسداد الوحدة السكنية بمشروع جنة 2023

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الي الية سداد ثمن الوحدات السكنية بمشروع جنة 2023 كالتالي:

- استكمال سداد 20% من قيمة الوحدة السكنية بالإضافة إلى «1% مصاريف إدارية + 5.0% لصالح مجلس الأمناء» من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر.

- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام،

- ويتمّ سداد 70% «باقي ثمن الوحدة» على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى «2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل»،

- ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام،

- ويمكن لحاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة، وقيمته 70% من إجمالي الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

خطوات ‎حجز وحدات مشروع جنة 2023