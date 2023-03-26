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5 خطوات لسداد الوحدات السكنية بمشروع جنة 2023.. فتح باب الحجز اليوم

كتب:

سلامة عامر
03:11 م | الأحد 26 مارس 2023
الوحدات السكنية بمشروع جنة "ارشيف"

الوحدات السكنية بمشروع جنة "ارشيف"

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة آلية سداد 10872 وحدة سكنية بمشروع «جنة» بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة «6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة»، والتي بدء فتح باب الحجز بالمشروع صباح اليوم إلكترونياً.

5 خطوات لسداد الوحدة السكنية بمشروع جنة 2023

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الي الية سداد ثمن الوحدات السكنية بمشروع جنة 2023 كالتالي:

- استكمال سداد 20% من قيمة الوحدة السكنية بالإضافة إلى «1% مصاريف إدارية + 5.0% لصالح مجلس الأمناء» من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر.

- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام،

- ويتمّ سداد 70% «باقي ثمن الوحدة» على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى «2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل»،

- ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام،

- ويمكن لحاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة، وقيمته 70% من إجمالي الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

خطوات ‎حجز وحدات مشروع جنة 2023

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الي انه يجب علي الحاجزان يقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ بنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"،، بكلمة المرور والرقم القومي، ثم الضغط على أيقونة «أرغب في التقدم»، ثم أيقونة «احجز الآن»، وبعدها تظهر شاشة - للاطلاع فقط - توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المُتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي: «المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة»، ويتمّ الضغط على مفتاح تأكّيد الحجز، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

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بدء تسليم وحدات مشروع «جنة» بمدينة المنصورة الجديدة في يناير 2023
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.