خالد الجندي: السلفيون والإخوان أصيبوا بالفزع من مسلسل رسالة الإمام

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن السلفيين والإخوان أصيبوا بالفزع من مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي، الذي يعرض في سباق رمضان الحالي.

وأضاف الجندى، خلال حلقة اليوم من برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، أنّ أعظم ما يمكن تغذية عقل المشاهد به في الأعمال الدرامية هو ضرب الأمثلة بهؤلاء العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم حتى يتعلم الناس بعضَ أمورِ دينِهم.

تجديد الخطاب الديني

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «في وسط الغثاء عندما نجد شيئا به نور وبصيص من البركة وتعليم للمجتمع وارتقاء بالعقل الجمعي والاجتهادي وتجديد الخطاب الديني، لكن البعض يهاجموه، تركوا كل شيء، وهاجموا المسلسل لأنه يتناول أهمية التجديد الفقهي وبيان القدرة على التغيير في الرأي لأنه يمثل مسمارا في نعش الجمود الفكري والتعصب المذهبي».