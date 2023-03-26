عمرو الليثي يهدي «مزارع» 10 آلاف جنيه عبر قناة الحياة

التقى الدكتور عمرو الليثي «الحاج عيد»، 49 عاما، يعمل مزارعا ولديه ولدين وبنتين، وجميعهم في التعليم.

واستمع الليثي إلى«عيد» الذي أوضح أنه يستيقظ يصلي الفجر ويذهب للعمل بالحقل ويكافح ويأخذ أجرا باليومية من 20 إلى 50 جنيها، وحامد ربنا وشاكر فضله على كل شيء، ولا يتمنى منه غير الستر ويحفظ له أولاده.

ووجّه الليثي الشكر لعم عيد لكفاحه وصبره ورضاه، قائلا: «نحن نسير بسيارة المفاجآت ببرنامج واحد من الناس، ونتقابل مع أهالينا بالصدفة، وربنا أكرمنا بلقاك اليوم»، وأهداه الليثي 10 آلاف جنيه مساهمة من البرنامج له ليساعده على المعيشة.

يذكر أن برنامج واحد من الناس مع الإعلامي الكبير عمرو الليثي، يقدم حملة خير لكل الناس خلال شهر رمضان.

ويجوب فريق العمل بالبرنامج في شوارع ومحافظات مصر كلها يوميا على مدار 30 يوما من أيام رمضان، ويرصد أحلام الناس، ويحققها ليرسم البسمة على وجوه المصريين خلال حلقاته.

مفاجآت واحد من الناس على قناة الحياة

ومفاجأة واحد من الناس «سيارة المفاجآت» التي تحقق أماني وأحلام الناس يوميا وترسم البسمة على شفاههم من خلال جوائز عينية ومالية كبيرة ورحلات عمرة مجانية.

يذاع برنامج واحد من الناس في الرابعة عصرًا، وذلك يوميًا قبل الإفطار طوال شهر رمضان على شاشة الحياة.