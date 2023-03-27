قطاع كبير من الجمهور، يحرص على معرفة مواعید عرض حضرة العمدة بطولة روبي على قناة الحياة في رمضان 2023، من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى لأول مرة، وكذلك المخرج عادل أديب.

وتأتي مواعید عرض حضرة العمدة بطولة روبي على قناة الحياة في رمضان 2023، يوميا من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

وبخصوص الإعادة، جاءت مواعید عرض حضرة العمدة بطولة روبي على قناة الحياة في رمضان 2023، الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا، والساعة العاشرة والنصف صباحا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

يضم مسلسل حضرة العمدة، عددا كبيرا من الفنانين، منهم روبي، وأحمد بدير، وبسمة، ومحمود حافظ، ونهلة سلامة، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

ونوهت شبكة تليفزيون الحياة، عن تردد قناتها باعتبارها الناقل الحصري لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، حيث يأتي على 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.