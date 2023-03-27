ملخص الحلقة 5 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. يسرا تواصل البحث عن ابنتها

ملخص الحلقة 5 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة هو مواصلة الفنانة يسرا التي تجسد شخصية الدكتورة سميحة في البحث عن سماح ابنتها والتي تجسدها دور الفنانة مايان السيد والذي يرافقها بويكا الفنان مصطفى عنبة.

ملخص الحلقة 5 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة يسرا

ملخص الحلقة 5 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، كان عبارة عن محاولات من مايان السيد في الوصول الى والدتها فبدأت رحلتها بالذهاب إلى الذين اشتروا شقة والدتها وهما علاء مرسي وصفاء جلال وطلبت منهم معرفة ما حدث لوالدتها فأخبروها بالذهاب الى قسم شرطة قصر النيل.

ملخص الحلقة 5 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من إخراج عمرو صلاح

واستكملت مشاهد ملخص الحلقة 5 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بذهاب مايان السيد إلى القسم وهناك أخبرها الضابط حسام بأن والدتها ذهبت مع أكرم إلى منزله وهو دور الفنان محمد ثروت ولكن اكرم أغلق هاتفه لم تنجح مايان في الوصول إلى والدتها.

الحلقة 5 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة يسرا ومايان السيد وإخراج عمرو صلاح.