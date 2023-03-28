موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

أجواء رمضانية عطرة يعيشها الصائمون في شهر رمضان المبارك، ويسأل الكثيرون عن موعد أذان الفجر لأداء الصلاة في وقتها، وفي بداية الليلة السادسة من ليالي شهر رمضان تنشر «الوطن» موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وأفاد بيان هيئة المساحة المصرية أن موعد أذان الفجر في محافظة البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في مدن الزعفرانة ورأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم.

موعد صلاة الفجر في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ويحين موعد صلاة الفجر في مدينة الزعفرانة في تمام الساعة الرابعة صباحًا و18 دقيقة، وفي مدينة رأس غارب يحين في الساعة الرابعة 16 دقيقة وفي مدينة الغردقة في الساعة الرابعة 15 دقيقة وفي الساعة الرابعة 15 دقيقة في مدينة سفاجا، والساعة الرابعة 15 دقيقة في مدينة القصير، والساعة الرابعة 14 دقيقة في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في البحر الأحمر

أشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد ساعات الصوم في البحر الأحمر تبلغ 13 ساعة 45 دقيقة تبدأ من وقت أذان الفجر في وحتي موعد الإفطار ووقت صلاة المغرب.