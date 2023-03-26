تداول 20 ألف طن بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، تداول 20 ألف طن بضائع عامة، اليوم الأحد، إضافة إلى وصول 1835 راكبا، كما تم تداول 998 شاحنة.

تصدير 20 ألف طن بضائع

وذكر بيان مواني البحر الأحمر أن حركة تداول البضائع وصولا وسفرا، وحركة استقبال السفن ومغادرتها تشهد انتظاما اليوم الأحد، وبلغ إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة المواني التابعة للهيئة 8 سفن، وتم تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و998 شاحنة و50 سيارة.

وأوضح بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن حركة الواردات سجلت اليوم 5000 طن بضائع، و509 شاحنات و43 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 15000 طن بضائع، و489 شاحنة و7 سيارات.

تداول 2900 طن بضائع

وأشار بيان مواني البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يشهد اليوم استقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس بينما تغادر 3 سفن وهي عمان ودليلة والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس 3 سفن وهي الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس وأمل، وغادرت السفينتان أمل وبوسيدون إكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و314 شاحنة، ويستعد الميناء اليوم لاستقبال 3 سفن وهي سينا وآيلة وبريدج، بينما تغادر السفينتان آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ3 سفن وهي سينا وآيلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1835 راكبا بموانيها.