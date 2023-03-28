مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، يحرص الكثير من المواطنين إلي معرفتها، وذلك بالتزامن مع سادس أيام شهر رمضان المبارك 1444 هجريًا، من أجل الذهاب مبكرًا إلى المساجد، وقراءة القرآن الكريم قبل أذان كل صلاة، وفقاً للحسابات الفلكية، وما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، لمدينة طنطا.

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

السحور 2:02 صباحاً

إمساك 4:02 صباحا

الفجر 4:22 صباحا

الشروق 5:50 صباحا

الظهر 12:01 مساء

العصر 3:32 مساء

المغرب 6:12 مساء

العشاء 7:31 مساء

عدد ساعات الصيام في الغربية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ومن المقرر أن تكون عدد ساعات الصوم في الغربية اليوم الثلاثاء، بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و 10 دقائق، ويرفع الأذان لصلاة الفجر 4:22 صباحا، وموعد الإفطار وقت رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:12 مساء، وصلاة العشاء 7:31 مساء.