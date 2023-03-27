رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الاثنين 27-3-2023.. وعدد ساعات الصوم

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
01:13 ص | الإثنين 27 مارس 2023
الصلاة في الغربية

الصلاة في الغربية

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الاثنين 27-3-2023، يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، وذلك بالتزامن مع خامس أيام شهر رمضان المبارك 1444 هجريا، من أجل الذهاب مبكرا إلى المساجد، وقراءة القرآن الكريم قبل أذان كل صلاة، وذالك وفقا للحسابات الفلكية وما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، لمدينة طنطا.

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الاثنين 27-3-2023

ترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الإثنين 27-3-2023، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية:

السحور 2:04 صباحا

إمساك 4:04 صباحا

الفجر 4:24 صباحا

الشروق 5:52 صباحا

الظهر 12:01 مساء

العصر 3:32 مساء 

المغرب 6:12 مساء 

العشاء 7:30 مساء 

عدد ساعات الصيام في الغربية اليوم الاثنين 27-3-2023

وتكون عدد ساعات الصوم في الغربية اليوم الاثنين 27-3-2023، بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، وما أعلنته هيئة المساحة المصرية، لمدينة طنطا، تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق، ويرفع الأذان لصلاة الفجر 4:24 صباحا، وموعد الافطار وقت رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:12 مساء، وصلاة العشاء 7:30 مساء.

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام رمضان

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم السبت 25-3-2023

مواقيت الصلاة في الغربية الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الخميس 23-3-2023

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة الغربية.. 2 رمضان

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة الغربية
بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام