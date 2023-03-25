مواقيت الصلاة في الغربية اليوم السبت 25-3-2023، يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، وذلك بالتزامن مع ثالث أيام شهر رمضان المبارك 1444 هجريًا، من أجل الذهاب مبكرًا إلى المساجد، وقراءة القرآن الكريم قبل أذان كل صلاة، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية وما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، لمدينة طنطا.

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم السبت 24-3-2023

ترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في الغربية اليوم السبت 25-3-2023، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

السحور 2:06 صباحًا

إمساك 4:06 صباحًا

الفجر 4:26 صباحًا

الشروق 5:54 صباحًا

الظهر 12:02 مساءً

العصر 3:31 مساءً

المغرب 6:10 مساءً

العشاء 7:29 مساءً

عدد ساعات الصيام في الغربية اليوم السبت 24-3-2023

وتكون عدد ساعات الصوم في الغربية اليوم السبت 24-3-2023، بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، وما أعلنته هيئة المساحة المصرية، لمدينة طنطا، تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق، ويرفع الأذان لصلاة الفجر 4:26 صباحا، وموعد الإفطار وقت رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:10 مساءً، وصلاة العشاء 7:29 مساءً.