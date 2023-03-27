إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على «الصحراوي الغربي» بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، عصر اليوم الاثنين خامس أيام شهر رمضان، على طريق «القاهرة - أسيوط» الغربي الصحراوي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم شرطة مدينة الفيوم الجديدة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، قرب مدخل المدينة، ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي، اتجاه أسيوط، قرب الفيوم الجديدة، وإصابة 3 أشخاص كانوا يستقلون السيارة بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، كما جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.