إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالفيوم

أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران فيها، على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي، ظهر اليوم الاثنين، الموافق خامس أيام شهر رمضان، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي، أمام المارة الذين هرعوا لتقديم يد العون للمصابين وإخراجهم من السيارة قبل أن تلتهمهم النيران، فيما انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق أسيوط الغربي، ووجود عدد من المصابين، واشتعال النيران في السيارة.

إصابة 10 أشخاص

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث انقلاب سيارة، وتبينّ أنّ السيارة انقلبت على طريق أسيوط الغربي، بعد كمين «الطيور»، في اتجاه أسيوط، قرب قرية قصر الباسل، وفور انقلابها اشتعلت النيران بها، مما تسبب في إصابة 10 أشخاص تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إخماد النيران، وإزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتيسير حركة المرور أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.