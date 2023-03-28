تشهد مساجد الإسماعيلية إقبال أهالي المحافظة على مدار الأيام الماضية على لأداء الصلوات في شهر رمضان المبارك، مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية وتطعيم وتطهير المساجد أولا باول، لذلك يبحث الأهالي عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 خامس أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هجريا.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 بحسب التوقيت المحدد للمحافظة، الساعة 04:18 صباحا، على أن تشرق الشمس الساعة 05:46 صباحا.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان المبارك والصادرة عن هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، كالآتي:

الظهر 11:57 صباحا.

العصر 06:27 مساء.

صلاة المغرب 06:08 مساء.

العشاء 07:26 مساء.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الإسماعيلية

وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة الإسماعيلية، 14 ساعة متواصلة من أذان فجر اليوم الثلاثاء 28-3-2023 حتى أذان المغرب من نفس اليوم.