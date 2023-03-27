مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الاثنين 27-3-2023.. خامس أيام رمضان

يسعى الكثيرون من الصائمين، اليوم، إلى البحث عن إمساكية رمضان 2023 لمحافظة الأقصر مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الاثنين 27-3-2023

مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الاثنين 27-3-2023، اليوم الخامس بشهر رمضان تحددها هيئة المساحة المصرية بإمساكية شهر رمضان 2023 التي تصدرها كل عام وفقًا لحسابات الظل وخطوط الطول والعرض المختلفة من محافظة لأخرى.

مواقيت الصلاة اليوم

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الاثنين 27-3-2023 ومواعيد الأذان وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 لمحافظة الأقصر.

موعد رفع أذان الفجر باليوم الخامس لرمضان بالأقصر 04:26 صباحا.

موعد رفع الشروق باليوم الخامس لرمضان 05:53 صباحا.

موعدرفع أذان الظهر باليوم الخامس لرمضان 11:59 مساء.

موعد رفع أذان العصر باليوم الخامس لرمضان 03:26 مساء.

موعد رفع أذان المغرب باليوم الخامس لرمضان 06:06 مساء.

موعد رفع أذان العشاء باليوم الخامس لرمضان 07:36 مساء.