مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 27-3-2023
كتب:
شيماء دراز
12:41 م | الإثنين 27 مارس 2023
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 27-3-2023
تكتسب مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 27-3-2023 خامس أيام شهر رمضان المبارك أهمية كبرى لارتباط المواقيت بالشعائر الدينية المميزة لشهر رمضان المبارك.
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 27-3-2023
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 27-3-2023، حددتها هيئة المساحة المصرية هذا العام عبر إمساكية شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2023 لمحافظة أسوان .
مواقيت الصلاة اليوم
تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 27-3-2023 وفقا لإمساكية رمضان 2023.
موعد رفع أذان الفجر اليوم الإثنين خامس أيام رمضان بأسوان 04:34 صباحا.
موعد الشروق اليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان بأسوان 05:54 صباحا.
موعد رفع أذان الظهر اليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان بأسوان 12:00 مساء.
موعد رفع أذان العصر اليوم الإثنين خامس ايام شهر رمضان باسوان 03:28 مساء.
موعد رفع أذان المغرب اليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان بأسوان 06:05 مساء.
موعد رفع أذان العشاء اليوم الاثنين خامس ايام شهر رمضان 07:36 مساء.
يذكر أن محافظة أسوان تضم عددا كبيرا من المساجد، افتتح منها 3 مساجد فى أول جمعة من شهر رمضان، ومن أشهر مساجدها، مسجد بدر ومسجد الطابية.