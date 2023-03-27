تكتسب مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 27-3-2023 خامس أيام شهر رمضان المبارك أهمية كبرى لارتباط المواقيت بالشعائر الدينية المميزة لشهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 27-3-2023

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 27-3-2023، حددتها هيئة المساحة المصرية هذا العام عبر إمساكية شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2023 لمحافظة أسوان .

مواقيت الصلاة اليوم

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 27-3-2023 وفقا لإمساكية رمضان 2023.

موعد رفع أذان الفجر اليوم الإثنين خامس أيام رمضان بأسوان 04:34 صباحا.

موعد الشروق اليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان بأسوان 05:54 صباحا.

موعد رفع أذان الظهر اليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان بأسوان 12:00 مساء.

موعد رفع أذان العصر اليوم الإثنين خامس ايام شهر رمضان باسوان 03:28 مساء.

موعد رفع أذان المغرب اليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان بأسوان 06:05 مساء.

موعد رفع أذان العشاء اليوم الاثنين خامس ايام شهر رمضان 07:36 مساء.

يذكر أن محافظة أسوان تضم عددا كبيرا من المساجد، افتتح منها 3 مساجد فى أول جمعة من شهر رمضان، ومن أشهر مساجدها، مسجد بدر ومسجد الطابية.