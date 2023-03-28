«العليا للفيروسات» تحذر المواطنين من تقلبات الطقس

حذر الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين، من التهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك عدم التهاون مع تقلبات الطقس.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وحذر عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال حديثه لـ«الوطن»، المواطنين، من التجمعات خلال شهر رمضان، تجنبا لأي عدوى تنفسية، مشددا على الالتزام بالإجراءات الإحترازية وتطبيق التباعد واستشارة الطبيب المختص، حال الشعور بأي أعراض للمرض.

وشدد رئيس «صحة النواب»، على ضرورة الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة خلال الفترة الحالية والمقبلة، وضرورة الاهتمام بتناول المشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وضرورة التواصل مع الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للإنفلونزا العادية أو فيروس كورونا.