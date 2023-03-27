أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 6.. هل سيكشف أبطال العمل مقام السلطان حامد؟

ينتظر الجمهور أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة السادسة، المقرر عرضها مساء اليوم الغثنين، عبر قناتي الحياة وon drama، بحماس كبير لمعرفة تطور الأحداث على مستوى الحقبتين اللتين يتناولها المسلسل، وتدور فكرة المسلسل حول رواية الأديب يوسف إدريس عن رواية سره باتع، عن مقام السلطان حامد الذي قاوم الفرنسيين.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل سره الباتع

ومن المتوقع أن يُكشف خلال عرض الحلقة السادسة من مسلسل سره الباتع، مقام السلطان حامد الذي يبحث عنه أبطال عمل المسلسل، خاصة البطل أحمد فهمي، ومتابعة تطورات أحداث المسلسل التي يقدمها المخرج خالد يوسف في السباق الرمضاني 2023.

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

وجرى إعلان مواعید عرض مسلسل سره الباتع في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، أنه سيتم عرض الحلقة السادسة من مسلسل سره الباتع بعد قليل في 6:15 مساءً على قناة «on drama»، وبعدها على قناة «on»، وذلك في تمام الساعة 7:30 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 12:00 صباحًا .

قصة وأحداث مسلسل سره الباتع

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع وقصة فكرة المسلسل حول حقبتين من الزمن، الأولى من فترة الحملة الفرنسية، والثانية من الزمن الحاضر.