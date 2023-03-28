موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023 ووقت السحور

بدأ العد التنازلي لحلول موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، فيما تستعد ربات البيوت لتحضير وجبات السحور لتتمكن الأسرة من تناول السحور قبل موعد الإمساك، وذلك لبدء سادس أيام الصوم، فضلًا عن حرص الجميع على أداء صلاة الفجر في موعدها.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023، وتوقيت السحور والإمساك، ومواقيت الصلاة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ويولي الآلاف من الأهالي أهمية كبرى لـ موعد أذان الفجر في الفيوم، خاصة من يؤدي صلاة الفجر في موعدها أو في المساجد، فضلًا عن ارتباطه ارتباطًا وثيقًا بشهر الصوم وتحديدًا وجبة السحور.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الثلاثاء 28-3-2023

ويرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام شهر رمضان المبارك، الساعة 4:25 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويأتي موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم بعد رفع الأذان بنحو 20 دقيقة، حيث تقام الصلاة الساعة 4:45 دقيقة صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الفيوم، سادس أيام شهر رمضان المبارك، نحو 14 ساعة و8 دقائق، بينما تزداد يوميًا حتى تصل إلى 14 ساعة و51 دقيقة في آخر أيام شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء

وتحل مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 23-3-2023 الموافق سادس أيام شهر رمضان المبارك كالتالي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم: 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم: 3:32 عصرًا.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم: 6:13 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم: 7:32 مساءً.