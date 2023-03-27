ضبط أدمن صفحة على الفيس بوك يروج للمخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أدمن إحدى الصفحات لقيامه بالترويج لبيع المواد المخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وجود إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج لبيع المواد المخدرة يقوم على إدارتها أحد العناصر الإجرامية.

تفاصيل ضبط القائمين على الصفحة

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة تلك الصفحة؛ شخصين لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما كمية من مخدر الأيس «شابو»، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، ميزان حساس.

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بترويج المواد المخدرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على النحو المُشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.