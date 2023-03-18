مساعد وزير التموين لقناة الحياة: لدينا مخزون سلعي يكفينا 5 أشهر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة وفي حين وجدت تزاحما أو طلبا كبيرا على سلعة معينة، يجرى استعوضها بما هو قائم من مخزون سلعي، ومن ثم عرضها مرة أخرى في الأسواق المختلفة.

عشماوي: الزيت يكفينا لـ5شهر

وأضاف «عشماوي»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مخزون السلعي من القمح يكفي البلاد لمدة 3.5 شهر، والأرز كذلك، مستطردا: «إحنا هنبدأ الموسم الجديد للقمح في نص شهر أبريل، والأرز عندنا احتياطي أمن يكفي لـ3.5 أشهر، والزيت يكفينا لـ5 أشهر».

وتابع: «بالنسبة للدواجن فعملنا النهاردة طلبية بإجمالي 25 ألف طن من البرازيل لأنه وبسبب نقص الأعلاف أدى إلى زيادات سعرية وتدخلت الدولة، أما عن اللحوم فمفيهاش مشكلة، السوداني المبرد بـ165 جنيها، والأسعار متوافقة مع احتياجات السوق والمستهلكين على حد السواء».