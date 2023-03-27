ندى موسى: العمل مع أمير كرارة ممتع.. وانتهيت من معظم مشاهدي في سوق الكانتو

كشفت الفنانة ندى موسى، عبر مداخلة لها في برنامج «هوليلة في 30 ليلة» على «ميجا إف إم»، أنها تقوم بتجسيد شخصية مهمة في مسلسل «عملة نادرة» مع الفنانة نيلي كريم الذي يناقش قضية مهمة، حيث تقوم بدور الدكتورة «آنس».

وأضافت ندى موسى، أن تجسيد الشخصية الصعيدية كان مفاجأة لها، ورغم أنها جسدت الشخصية الصعيدية من قبل مع الفنان يحيى الفخراني، إلا أن دورها في المسلسل مختلف ومهم حيث قامت بدراسة الدور بشكل مكثف.

وأشادت ندى خلال البرنامج الذي يقدمه كل من المذيعة دنيا صلاح عبد الله وآية حسين بالمخرج ماندو العدل والذي ساعدها في الوصول إلى تلك المرحلة من الشخصية، كما أشادت بالدكتور مدحت العدل والذي لديه موهبة مميزة فى الكتابة.

عبد النبي الهواري تعاون معنا في إتقان اللهجة الصعيدية

بخصوص اللهجة فى المسلسل قالت الفنانة ندى موسى إن مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، والمتخصص في تصحيح اللهجات قام بمجهود كبير معي في تعليم اللهجة الصعيدية.

أجسد دور «دهب» في مسلسل سوق الكانتو

وأضافت أنها تشارك في مسلسل «سوق الكانتو» كضيفة شرف، وأن العمل مع الفنان أمير كرارة ممتع للغاية، مشيرة إلى أنها تقوم بتجسيد دور «دهب»، وأن فكرة العمل رائعة وانتهت من تصوير معظم مشاهدها في العمل.