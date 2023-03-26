إنقاذ فتاة تناولت مادة سامة بطريق الخطأ في مغاغة بالمنيا

أنقذ مستشفى مغاغة المركزي فتاة تناولت مادة سامة مجهولة بطريق الخطأ داخل منزلها، فيما أصيب اثنان في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع بمركز المنيا.

وصول فتاة مصابة بغيبوبة إلى المستشفى

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى مغاغة المركزي تتضمن وصول فتاة تدعى «م.ر» 26 عاما، تقيم في قرية ميانة التابعة لدائرة مركز مغاغة، مصابة بغيبوبة تامة.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن الفتاة تناولت مادة سامة مجهولة بطريق الخطأ داخل منزلها في قرية ميانة، مما أسفر عن إصابتها بغيبوبة تامة، وجري نقلها على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع

كما تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، بلاغا بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام قرية أبوسويلم التابعة للوحدة المحلية بالبرجاية.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة كل من: مصطفي نادي 48 عاما، فاطمه سيد 45 عاما، يقيمان في مدينة المنيا، الأول مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، والثانية بخلع بالكتف الأيسر، وتم نقلهما إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية على الدراجة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.