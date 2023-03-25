حبس عنصر إجرامي بتهمة الاتجار بمخدر الهيروين بالقاهرة 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية حيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل لتحليلها وموافاتها بالتقارير الفنية اللازمة.

تفاصيل ضبط المتهم

جاء ذلك عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر فرد خرطوش وطلقة لذات العيار مبلغ مالي هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه، والهاتف المحمول للتواصل بعملائه. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

قال ياسر سيد المحامي إن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وأضاف الخبير القانوني أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.