يبحث المواطنون تزامنًا مع سادس أيام شهر رمضان المبارك، عن موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الثلاثاء 28-3-2023.

وتقدم «الوطن» في تقريرها موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في إطار الخدمات التي تحرص علي تقديمها لقرائها ضمن الخدمات المتعددة في مختلف القطاعات.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ويأتي موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الثلاثاء 28-3-2023، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، الساعة 4:36 صباحا.

أما موعد السحور يوم 6 رمضان، في محافظة مطروح في تمام الساعة 2:16 صباحا، وموعد الإمساك عن الطعام في تمام الساعة 4:16 صباحا.

مساجد مطروح تستعد لشهر رمضان

في سياق منفصل، قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزاره الأوقاف بمحافظه مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه تزامناً مع 6 رمضان تشهد جميع المساجد بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة إقبالًا شديدًا من المصلين على مدار اليوم، خاصة في صلاه التراويح إذ تعد المساجد مناره اسلاميه تضيء إشعاعا من روحانيات رمضان على مدار اليوم.