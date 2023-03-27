غلق وتشميع أنشطة تجارية مخالفة في مدينة نصر

شنت أجهزة محافظة القاهرة، حملة لمتابعة تراخيص المحلات التجارية في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لغلق المحلات التجارية المخالفة.

وتابع اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة المحلات، أعمال غلق وتشميع ورشة ميكانيكي وورشة كاوتش ومحل قطع غيار سيارات بشارع فؤاد عبد الحكيم الجمال من شارع الطيران رابعة العدوية لإدارتها دون ترخيص.

التفاعل مع شكاوى المواطنين

وفي إطار إعلاء كلمة القانون والتصدي لكافة أنواع المخالفات، وتلبية شكاوى المواطنين بما يحقق إرضاء المواطن ويتوائم مع تحقيق رؤية مصر 2030، واصلت أجهزة حي شرق مدينة نصر أعمال غلق وتشميع مطعم بحي السفارات بلوك 8؛ لإدارته دون ترخيص.

كما واصلت أجهزة الحى حملاتها في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة لحى شرق ،وتم غلق وتشميع ورشة إصلاح موتوسيكلات بشارع أحمد حسن الزيات لإدارته دون ترخيص.

تلقى طلبات ترخيص الأنشطة التجارية

وتواصل محافظة القاهرة من خلال مراكز إصدار التراخيص تلقى طلبات أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المتنوعة؛ لتقنين أوضاعها والحصول على ترخيص للنشاط التجاري حتى يتعامل بشكل رسمي، ويحصل على ترخيص لمرة واحدة فقط ويتم سداد الرسوم مرة واحدة وليس كل عام ،علاوة على وجود جهة واحدة لإصدار تراخيص المحلات والمطاعم والمقاهى والورش وخلافه و مدة استصدار ترخيص محل أو مطعم أو كافيه لا تتحاوز 90 يوما مع استيفاء اشتراطات الترخيص.