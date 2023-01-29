غلق وتشميع محال مخالفة في القاهرة

شن حي شرق مدينة نصر برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، حملة في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لغلق المحال التجارية المخالفة ومراجعة تراخيص المحال أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مغسلة سيارات وبلايستيشن بشارع ابن الرومى بنطاق الحي لإدارتهم بدون ترخيص.

كما قام حى شرق مدينة نصر بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على الإنترنت، وتم غلق وتشميع كافيه بشارع أبو العتاهية بسبب التشغيل بدون ترخيص.

التصدي لمخالفات المحال التجارية

كما واصل حي شرق مدينة نصر فى إطار التواجد الميداني المستمر للتصدي لكل أنواع المخالفات ولا سيما مخالفات المحال التجارية حملته وتم غلق وتشميع محل بيع حدايد وبويات بشارع محمود خيرى لإدارته بدون ترخيص.

وفى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال،محافظ القاهرة، بالارتقاء بمنظومة النظافة وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، تابع اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر،بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية ووحدة الرصد البيئي وشركة النظافة انفيروماستر أعمال رفع كفاءة النظافه ورفع مخلفات بنطاق حي شرق مدينة نصر.

السيطرة على حريق دون خسائر

وتابع رئيس حى شرق مدينة نصر السيطرة على حريق نشب اليوم بمبنى المدينة الجامعية لطالبات الأزهر بالحى السابع ولا يوجد أي اصابات.فور إبلاغ غرفة عمليات الحي تحرك رئيس الحى وبصحبته إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الأزمات وقوات الحماية المدنية حيث تم السيطرة على الحريق الذي نشب بمبني المدينة الجامعية للطالبات جامعة الازهر المكون من ارضى وخمسه ادوار بدون اى خسائر فى الأرواح.